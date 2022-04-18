Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı: 284'e yükseldi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor. Bir annenin daha oturma eylemine başlaması ile nöbete katılan aile sayısı 284'e yükseldi.
Diyarbakır HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana süren evlat nöbetine 1 aile daha katıldı.
Hakkari'den giden Fatma Çetin, 17 yaşındayken kandırılarak kaçırılan oğlu için oturma eylemine başladı. 9 yıldır evladından haber alamayan Fatma Çetin, oğluna örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Son katılımla evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 284'e yükseldi.
Bugüne kadar eyleme katılan 35 aile yeniden çocuğuna kavuştu.
Etiketler: Diyarbakır HDP
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