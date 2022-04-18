Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı uyarısı yaptı. Yağışın il geneli ve çevresi başta olmak üzere yarın gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı.
Verilere göre, Türkiye'nin batı kesimleri salı gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
Denizli bölgesi için yapılan yazılı açıklamaya göre, yarından itibaren görülecek olan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Denizli çevreleri ve Afyonkarahisar’ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bu nedenle olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Etiketler: Denizli Meteoroloji Sağanak Yağış
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