Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çevirmeden kaçtı, polis aracına çarpınca yakalandı
Kahramanmaraş’ta polis çevirme noktasından kaçan bir sürücü, kovalamacının ardından önüne çıkan bir polis arabasına çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.
Adana-Kahramanmaraş çevirme noktasında yabancı uyruklu otomobil sürücüsü D.E., polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacının ardından otomobil, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Dr. Mustafabey Bulvarında, önüne çıkan polis aracına çarptı.
Araçtan inen D.E., yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Narkotik ekipleri araçta uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi.
Etiketler: Polis Trafik Kazası Uyuşturucu
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