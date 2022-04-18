Yozgat’ta şiddetli toz fırtınası çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Fırtına nedeni ile Yozgat merkeze bağlı Bozlar köyü camiinin minaresi de fırtınanın şiddetine dayanamadı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ,Rüzgarın pazartesi ve salı günleri güney ve güneybatı yönlerinden İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’de fırtına (50-70 km/saat) olarak ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Şiddetli toz fırtınasının etkisi altındaki Yozgat'ta binaların çatıları uçtu, bir caminin minaresi yıkıldı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Abdurrahman Doğan aktardı.https://t.co/kKToUGWQbA pic.twitter.com/p4nRi5gJ6o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 18, 2022

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile İç Anadolu´da toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yozgat Bozok Üniversitesinde kuvvetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime saat 15.00'den itibaren ara verildi.