Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı evin 2. katında tek başına yaşayan 76 yaşındaki Musa Aliş'in evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri, yangın esnasında evde bulunan Aliş'in, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Musa Aliş'in yakınları, kendisinin elektrikli battaniye kullandığını ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini söyledi.