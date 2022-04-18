Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah görülecek sağanağın Isparta'nın batısı ve Burdur'un doğusunda metrekareye 25-60 kilogram düşeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, kuvvetli yağışla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Burdur Isparta Sağanak Hava Durumu
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