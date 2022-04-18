Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah görülecek sağanağın Isparta'nın batısı ve Burdur'un doğusunda metrekareye 25-60 kilogram düşeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.