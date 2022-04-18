Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te heyelan: 2 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karabük'ün Yenice ilçesinden Keyfallar ve Şen köylerine giden yolda kar sularının erimesi ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.
Bir bölümü tamamen çöken köy yolları ulaşıma kapatıldı.
Kentin turistik alanı Ihlamur Teras yolunda da heyelan nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, heyelan olan yollarda inceleme yaptı.
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