Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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