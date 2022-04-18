Sabah saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmında başlayan kuvvetli rüzgar, Aksaray'da da etkili oldu.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

Öğle saatlerinde kapatılan Aksaray-Adana kara yolu, fırtınanın dinmesiyle alınan önlemlerin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Dinlenme tesislerinde bekletilen araçlar, polis ve kara yolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.