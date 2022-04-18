Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kum fırtınası nedeniyle kapanan Aksaray-Adana yolu trafiğe açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kuvvetli rüzgar ve kum fırtınası nedeniyle kapanan Aksaray-Adana kara yolu ulaşıma açıldı.
Sabah saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmında başlayan kuvvetli rüzgar, Aksaray'da da etkili oldu.
Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.
Öğle saatlerinde kapatılan Aksaray-Adana kara yolu, fırtınanın dinmesiyle alınan önlemlerin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Dinlenme tesislerinde bekletilen araçlar, polis ve kara yolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.
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