Trabzon şehri şampiyonluğu bekliyor...

Caddeler, binalar, her yer bordo-mavi bayraklarla donatıldı.

"Bu kupayı Trabzon'a getireceğiz inşallah. Bütün Trabzon gibi biz de bekliyoruz. Allah nasip ederse Antalya maçında turumuzu atacağız."

Silah kullanılmaması için kampanya başlatıldı

Şampiyonluk kutlamaları için hazırlıkların yapıldığı kentte, eğlencelerde

silah kullanılmaması için kampanya başlatıldı.

"Mutluğa Kurşun Sıkma"



"Mutluğa Kurşun Sıkma"... Şehrin dört bir yanındaki reklam panolarında hep aynı mesaj yer alıyor. Kamu kurumları tarafından başlatılan, kutlamalarda silah kullanılmamasına ilişkin kampanyaya sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Silahsız kutlama mesajı veren bir vatandaş, "Mutluluğa kurşun sıkmayalım. Çünkü ölen kardeşlerimiz var. Birbirimize sarılalım. Mutluca kutlayalım. Sevdiğimize sarılalım, silahlara sarılmayalım" dedi.

"Sıktığınız her mermi katil mermi adayıdır"

Başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Lütfen şampiyonluk kutlamalarında silah kullanmayın. Unutmayın havaya sıktığınız her mermi katil mermi adayıdır. Lütfen başka insanların canını yakmayın."



Kampanya, sosyal medyadan da duyurulmaya çalışılıyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Yavuz Ertürk