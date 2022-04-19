Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 00:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uçan çatının altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'taki bir binanın şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatısı 62 yaşındaki Y.F'nin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Ağır yaralanan Y.F. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay anı binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Fırtına
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