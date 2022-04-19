Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde çıkan yangının diğer evlere sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale geldi.
İkizyaka köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi ile Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 3 eve daha sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin, şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Haberler
- 03:11
- 02:38
- 02:37
- 02:19
- 01:42
Sıradaki Haber
Uçan çatının altında kalan kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz