Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin deposundan 3 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin benzin deposundan 3 kilo 400 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Uygulama noktasında durdurulan otomobilin içindeki 3 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta narkotik köpeği 'Pars' ile arama yaptı.
Narkotik köpeğinin arka koltuğa tepki vermesi üzerine koltuk yerinden söküldü. Koltuğun altında bulunan benzin deposundan 3 kilo 400 gram esrar çıktı.
3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Araçta bulunan Onur Ç., Erhan A. ve B.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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