Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Uygulama noktasında durdurulan otomobilin içindeki 3 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta narkotik köpeği 'Pars' ile arama yaptı.

Narkotik köpeğinin arka koltuğa tepki vermesi üzerine koltuk yerinden söküldü. Koltuğun altında bulunan benzin deposundan 3 kilo 400 gram esrar çıktı.

3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Araçta bulunan Onur Ç., Erhan A. ve B.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.