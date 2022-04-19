Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Diyarbakır'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında merkez Sur ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır
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