Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 195 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler Suriye, Tunus, Afganistan, Filistin, Fas ve İran uyruklu 195 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
8 şüpheli gözaltına alındı
Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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