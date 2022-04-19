Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da faili meçhul cinayetle ilgili 7 gözaltı
[Fotoğraf: Getty Arşiv]
Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 17 Mart'ta Umut Barış Koç’un dükkanında av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı genişletti.
Faili meçhul cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, kentteki 12 adrese şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile kar maskesi ve 20 mermi ele geçirildi.
Zanlılar emniyete götürüldü.
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