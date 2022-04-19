Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Kale mevkisinde S.T, Ş.B, A.G. ve M.Z.K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Kaçak Kazı
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