Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: İHA]
Bolu Dağı’nda etkili olan sağanak ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, sürücüler ise ilerlemekte güçlük yaşıyor.
Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.
Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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