Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Mersin'de kamyon ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Kutan idaresindeki kamyon, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Karaisalı Mahallesi mevkiinde önündeki araçtan düşen ağaç kütüğüne çarpmamak için manevra yaptı.
Karşı yöne geçen kamyon, Semra Kaya Doğanay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan Doğanay ve şarampole savrulan Kutan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.
Trafik akışının tek şeritten sağlandığı otoyolda ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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