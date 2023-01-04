Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da askeri araç tıra çarptı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle tıra arkadan çarptı.
Kazada bir astsubay ve bir er şehit oldu, araçta bulunan iki asker de yaralandı.
Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya Şehit Trafik Kazası
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