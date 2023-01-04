Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da otomobil, araçları arıza yaptığı için duranlara çarptı: 2 ölü
[Fotograf: İHA]
Samsun'da bir otomobil, arıza yapan araçlarının arkasında duran 2 kişiye çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Samsun-Ordu karayolu sanayi kavşağında, Metin Ataş idaresindeki otomobil, araçları arıza yaptığı ileri sürülen ve yol üzerinde park halinde duran otomobilin arkasında bekleyen Ömür Kaynar ve Önder Kaynar'a çarptı.
Kazada çarpamanın şiddetiyle savrulan Ömür ve Önder Kaynar olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Ölen iki kişinin cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun
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