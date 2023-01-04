Samsun-Ordu karayolu sanayi kavşağında, Metin Ataş idaresindeki otomobil, araçları arıza yaptığı ileri sürülen ve yol üzerinde park halinde duran otomobilin arkasında bekleyen Ömür Kaynar ve Önder Kaynar'a çarptı.

Kazada çarpamanın şiddetiyle savrulan Ömür ve Önder Kaynar olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Ölen iki kişinin cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.