Artvin’in Borçka ilçesine yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ifade edilen demir elma Borçka Belediyesi girişimleri sonucunda coğrafi işaret belgesi aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesine layık görünen Borçka Demir Elma'sı, bu kez belgeli bir ürün olarak raflarda yerini aldı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan tescillenen Borçka Demir Elması ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kentimizin en önemli değerleri arasında yer alan ve adeta simgemiz olan demir elması meyvesinin coğrafi patentini alma girişimimiz başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yüksek performans sıvı kromatografisi ile yapılan analizlere göre elmanın şeker miktarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Herhangi bir gübre ya da ilaç kullanılmamaktadır. Borçka Demir Elması ağaçları bir yıl meyve verip bir yıl meyve vermemektedir. Bunun sebebi bir yıl nadasa bırakmasıdır. Meyvenin,diğer elma tiplerine göre bozulmaya, soğuğa karşı çok daha dayanıklı olup yaklaşık 9 ay boyunca muhafaza edilebilmektedir."