Her yıl ocak ayında ilçe merkezinde 1 metre kar ve dondurucu soğuklar hakimken, bu sene aynı dönemde yaşanan sıcak hava vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Ocak ayına rağmen sıcak havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın ederek, güneşin tadını çıkarıyor.

"Ocak ayında 1 metre kar ile mücadele ederdik"

Bu sene ocak ayında güneşlendiklerini söyleyen Murat Ural isimli vatandaş, “Önceki senelerde bu ayda bu şekilde dolaşmak hayaldi. Çünkü biz bu ayda 1 metre kar ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyorduk. Şimdi ise resmen bahar havasını yaşıyoruz. Hem seviniyoruz hem de bu duruma şaşkınız, çünkü bizim memleket kar memleketidir. Malum ocak ayı karla anılırdı, şimdi baktığımda artık baharla anılacak” dedi.

"Ocak ayı bahar ayını yaşatıyor"

Her sene bu aylarda kar ve dondurucu soğuklardan dolayı sadece zorunlu durumlarda halkın dışarı çıktığını söyleyen Menaf Kancı da, “Biz resmen bahardan kalmış günler yaşıyoruz. Ocak ayına girdiğimizde kar ve dondurucu soğuklar asla bitmezdi. Şimdi sanırım ocak ayı şaşırmış durumda. Çünkü ocak ayı bahar ayını yaşatıyor. Biz aslında bu duruma şaşkınız. Bizde bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.