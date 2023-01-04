Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
D-100 kara yolunun Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul istikametinde Okan A. yönetimindeki servis minibüsü, kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için yolda duran Ertan K. idaresindeki servis otobüsüne çarptı.
Arkadan gelen 1'i minibüs 5 aracın daha karıştığı kazada, araçta sıkışan servis minibüsü sürücüsü Okan A. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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