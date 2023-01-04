Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İş yeri mühürlendi, sahte diş hekimi saklandığı yerde yakalandı
Mersin'de sahte diş hekiminin merdiven altı muayenehanesine baskın düzenlendi. İçeride bulunan tıbbi malzemelere el konuldu. Kendini diş hekimi olarak tanıtan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER'e yapılan bir ihbarla hareket geçti.
Kendini diş hekimi olarak tanıtan bir kişinin, merdiven altı muayenehanesinde yanlış tedavi uyguladığı belirlendi.
Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki muayenehaneye baskın düzenlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Sahte diş hekiminin muayenehanesi mühürlendi
İncelemeler sonucu, diş muayenesinde kullanılan birçok alet ele geçirildi.
Bazı malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı görüldü.
Sahte diş hekiminin muayenehanesi mühürlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Sahte diş hekimi tutuklandı
Bir berber dükkanına sığınan sahte diş hekimi, kısa sürede yakalandı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Mersin
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