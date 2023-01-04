Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER'e yapılan bir ihbarla hareket geçti.

Kendini diş hekimi olarak tanıtan bir kişinin, merdiven altı muayenehanesinde yanlış tedavi uyguladığı belirlendi.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki muayenehaneye baskın düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Sahte diş hekiminin muayenehanesi mühürlendi

İncelemeler sonucu, diş muayenesinde kullanılan birçok alet ele geçirildi.

Bazı malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı görüldü.

Sahte diş hekiminin muayenehanesi mühürlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Sahte diş hekimi tutuklandı

Bir berber dükkanına sığınan sahte diş hekimi, kısa sürede yakalandı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

[Fotoğraf: DHA]