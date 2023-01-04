2022'de "Kökünü Kurutma Operasyonları"nda 278 bin 202 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Türkiye 2022 yılında uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, süreci "Kökünü kurutacağız" mesajıyla başlattı. Hedefte uyuşturucu satıcıları ve zehir tacirleri vardı. Geçtiğimiz yıla damga vuran operasyonlarda, 278 bin 202 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır'da 21 Haziran'da şafak vakti, narkotik şube ekipleri uyuşturucuyla mücadelede 'Kökünü Kurutma Operasyonu'yla yeni bir aşamaya geçti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeledeki bu önemli süreci, "Kökünü kurutacağız" mesajıyla başlattı.
2022'de 30 operasyon yapıldı
2022 yılında toplam 30 "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.
Bakan Soylu, tüm operasyonlara bizzat katıldı.
22 ton esrar, 9,7 ton metanfetamin, 5,5 ton kimyasal madde, 4,9 ton eroin, 770 kilogram kokain ve daha tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.
278 bin 202 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Narkotik operasyonlarına özel harekat polisleri de katıldı, operasyonlara havadan da destek verildi.
Narkotik ekiplerinin operasyonları sürüyor
2022 yılındaki operasyonlarda özellikle son yıllarda kullanımında artış görülen metanfetamin ve sokak satıcıları da hedefteydi.
"Narko Yakalar" sloganıyla yola çıkan narkotik ekiplerinin kökünü kurutma mesaisi, 2023'ün ilk günlerinde de devam etti.
Bunun dışında ülke genelindeki çeşitli operasyonlarla da uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
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