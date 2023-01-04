Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 06:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yol kontrolünde durdurulan otomobilden 20 gümüş sikke çıktı
Erzincan'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şubesi Yunus ekipleri, yeni çevre yolu üzerinde uygulama yaparken hafif bir ticari aracı durdurdu.
Ekipler, araç sürücüsü O.İ'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 gümüş sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Etiketler: Erzincan Tarihi Eser
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