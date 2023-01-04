Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 04:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçerken çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Y.B. yönetimindeki hafif ticari araç, Karapınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Gamze Çetin'e çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çetin'in cenazesi otopsisi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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