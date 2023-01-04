Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de park halindeki kamyon alev alev yandı
[Fotograf: İHA]
Kağıthane'de park halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Hamidiye Mahallesi Haliç Caddesi'nde park halindeki kamyonunun yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan kamyon söndürüldü. Olay yerine gelen kamyon sahipleri, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını izledi.
Kamyonun kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Kamyonun yandığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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