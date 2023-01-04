Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kediye şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Kocaeli'de kediye kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişinin kediye şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerdeki kişinin D.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli
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