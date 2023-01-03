Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gün boyu süren etkinlikler, gece de devam etti.

Bu etkinliklerden biri de TRT ve Mersin Valiliğinin ortaklaşa düzenlediği konserdi.

"101'inci Yıl özel Konseri" adı verilen organizasyona ilgi yoğundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TRT Genel Müdürlüğümüz ile valiliğimiz iş birliğinde bugünün anısına güzel bir konser tertipledik. Tabi bu güzel akşamı yaşamamıza vesile olan başta genel müdürümüz olmak üzere TRT Genel Müdürlüğüne, bütün ekibe, katkısı emeği olan bütün sanatçılara ve müzisyenlerimize özellikle teşekkür ediyorum."

TRT Müzik ekranlarından canlı olarak yayınlandı

Programa TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya da katıldı. Mersin'in hem Türkiye hem de TRT açısından önemini vurgulayan Kaya, anlamlı bir günde güzel bir organizasyon yapıldığını söyledi:

"Güzel ülkemizin güzel şehri Mersin'deyiz. Mersin'in TRT açısından bir özelliği de burada Çukurova Bölge Müdürlüğümüz var. Adana'da haber birimimiz, burada da bölge müdürlüğümüz var.

TRT ile Mersin Valililiği'nin bu ortak organizasyonu çok güzel. İzlediğim kadarıyla halkın teveccühü güzel. Mersinlilerin katılımı güzel. Hem Türk halk müziği hem de Türk sanat müziği ve saz sanatçılarımız burada. TRT'mizin sanatçıları tartışmasız kişilerdir zaten. Mersinlilere bugün çok güzel bir ziyafet sunulacağını biliyorum, görüyorum."

Mersin'in Kurtuluşunun "101'inci Yılı Özel Konseri" TRT Müzik ekranlarından canlı olarak yayınlandı.