Merkez Selçuklu ilçesi İstanbul yolu üzerinde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nden iş dönüşündeki işçileri taşıyan servis aracına çarptı.

Kontrolden çıkan servis aracı önündeki hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 9 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.