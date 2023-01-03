Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Erdoğanköy Mahallesi'nde naylon iplik üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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