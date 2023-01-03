Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta 50 köyde 'koyun keçi çiçeği' hastalığı karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ta "koyun keçi çiçeği" hastalığı nedeniyle 50 köyde, küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.
Merkeze bağlı 6, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19, Kozlu'da 6 ve Devrek'te 19 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.
Karadeniz Ereğli ilçesindeki Subaşı hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.
İşletmenin bulunduğu bölgelerin yaklaşık 10 kilometre çevresinin kordon karantinaya alındığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, bu kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanacağı ve hayvanların aşılama çalışmalarına yarın başlanacağı bildirildi.
Etiketler: Zonguldak Hayvancılık Karantina
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