Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki 17 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 16 gram uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 17 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.