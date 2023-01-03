Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ekspertize getirilen aracın motoru patladı
İstanbul'da, galericiler sitesine ekspertiz işlemi için getirilen arabanın motorunda patlama sonrası yangın çıktı.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki oto ekspertize getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Araçta bulunan kişiler, patlama sonrası panikle dışarı çıktı. Aracın motor bölümünde çıkan yangına yangın tüpüyle müdahale edildi.
Araç bir başka patlama olmadan söndürüldü. Yaşanan o anlar ise site içindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Etiketler: İstanbul
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