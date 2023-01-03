İstanbul Beylikdüzü'ndeki oto ekspertize getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Araçta bulunan kişiler, patlama sonrası panikle dışarı çıktı. Aracın motor bölümünde çıkan yangına yangın tüpüyle müdahale edildi.

Araç bir başka patlama olmadan söndürüldü. Yaşanan o anlar ise site içindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.