Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü'nce Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde "Huzur" operasyonları düzenlendi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli gözaltına alındı, adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 40 bin 240 adet dolu makaron, 2 adet elektronik sigara ve 15 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.