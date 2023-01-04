Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da servis araçları çarpıştı: 2’si ağır 25 yaralı
Ankara’da iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.
Kaza, Temelli-Polatlı yolunda meydana geldi.
Servis minibüsüne yolda ani fren yapması sonucu başka bir servis aracı çarptı.
Meydana gelen kazada 2’si ağır toplam 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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