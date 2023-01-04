Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
İstanbul Sultangazi’de 5 katlı binada yangın çıktı. Ekipler, üst katlarda mahsur kalan 10 kişiyi kurtardı. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken dairede maddi hasar oluştu.
Esentepe Mahallesi 2871 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6’sı çocuk 10 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Bu kişiler tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor
Apartman sakinlerinden Mehmet Karataş, itfaiyenin eşi ve 3 çocuğuyla kendisini tahliye edip kurtardığını belirterek, olay sırasında yakınlarının telefonla aramasıyla uyandıklarını söyledi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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