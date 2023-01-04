Melikşah Mahallesi'ndeki pazar yerinde, bir kişinin otomobiliyle drift yaptığını gören polis ekipleri, aracı durdurdu.

Sürücü Ali D'ye 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 31 bin 364 lira para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken kovalamaca sonrası yakalandı.

Yapılan kontrolde sürücü Z.G'nin 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Araç trafikten men edildi

Polis ekipleri, yaptığı kontrolde, aracın trafikten çekme belgeli olduğunu, plakanın da başka bir araca ait olduğunu belirledi.

Sürücüye, "alkolü araç kullanmak", "sürücü belgesi bulundurmamak", "dur ikazına uymamak", "çekme belgeli aracı kara yolunda kullanmak" ve "başka bir araca tescilli plakayı takarak kullanmak", suçlarından 31 bin 364 lira para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay el konulan Z.G'nin aracı, trafikten men edildi.