Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de güvercin kümesinde yangın: 39 kuş telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde güvercin beslenen kümeste çıkan yangında 39 güvercin telef oldu. Kümesin sahibi Osman Sağlam, olayın kundaklama olabileceğini ileri sürdü.
Çilek Mahallesi'nde Osman Sağlam'a ait kümeste bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangında, kümeste bulunan güvercinlerden 39'u telef oldu.
22 yıldır hobi olarak güvercin beslediğini ve kaybettiği güvercinler için çok üzüldüğünü söyleyen Sağlam, olayın kundaklama olabileceğini ileri sürdü.
Etiketler: Yangın
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