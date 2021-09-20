Çilek Mahallesi'nde Osman Sağlam'a ait kümeste bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangında, kümeste bulunan güvercinlerden 39'u telef oldu.

22 yıldır hobi olarak güvercin beslediğini ve kaybettiği güvercinler için çok üzüldüğünü söyleyen Sağlam, olayın kundaklama olabileceğini ileri sürdü.