Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'nın talimatıyla 2 araç kundaklayan kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da iki otomobili kundaklayan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle başlattığı koordineli çalışma devam ediyor.
Bu kapsamda 18 Eylül'de merkez Eyyübiye ilçesinde 2 otomobilin kundaklanması olayını terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Zanlının ifadesinde, terör örgütünden almış olduğu talimat ile eylemi gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı tutuklandı.
Etiketler: Terör Örgütü Şanlıurfa
Son Haberler
- 18:39
- 18:32
- 18:19
- 18:15
- 18:06
Sıradaki Haber
Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz