Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde bir süre takip ettikleri iki aracı Ankara'dan bandrolsüz makaron getirdikleri şüphesiyle durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron
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