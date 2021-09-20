Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
Gaziantep'te yapılan av denetiminde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey, Yavuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan denetimlerde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla ruhsatsız avlanan 5 kişi tespit edildi.
Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, cihaza el koydu.
Etiketler: Gaziantep Kaçak Avcılık
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