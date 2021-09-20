Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey, Yavuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan denetimlerde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla ruhsatsız avlanan 5 kişi tespit edildi.

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, cihaza el koydu.