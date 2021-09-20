Piyasa değerinin yarı fiyatına cep telefonu ilanı verdiler, ucuza telefon alma hayali kuranları kandırarak bilgilerine ulaştılar.

'Dijital sazan sarmalı' adı verilen yöntemle vurgun yapan dolandırıcılar polisten kaçamadı.

Önce mağdurların güvenini kazandılar sonra adlarına kredi çektiler

Adana'da Siber Suçlarla Mücadele eden polis, ihbar üzerine çalışma başlattı.

İlan verdikleri internet sitesinden telefon almak isteyen kişileri dolandıran bir çete ile karşılaştı.

Dolandırıcıların kullandığı yöntem tanıdıktı. Önce ağlarına düşürdükleri mağdurun güvenini kazanıp kimlik bilgilerini aldılar. Sonra mobil bankacılık üzerinden adlarına kredi çektiler.

Para akışı da mağdurların adına açılan sanal hesaplara yapıldı.

'Dijital sazan sarmalı' adı verilen yöntem bu kez işe yaramadı. Adana siber suçlarla mücadele ekibi, dolandırıcıların izini sürerek adreslerine ulaştı.

34 kişiyi 1 milyon 300 bin lira dolandırdılar

Düzce'de ikamet ettikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. 2'si karı-koca 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların 24 ilde 34 kişiyi bu yöntemle 1 milyon 300 bin lira dolandırıldığı iddia ediliyor.

Tutuklanan karı kocanın, dolandırdıkları parayla tatil yaptıkları ortaya çıktı.

