Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de orman yangını çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Oluklukuçur köyü Ada mevkiindeki tarlada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Bir helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Orman Yangını Osmaniye
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