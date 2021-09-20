Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Isparta'da doktora saldıran kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık çalışanına saldırı karşılıksız kalmadı. Isparta Şehir Hastanesi'nin acil servisinde kendisini uyardı diye doktora yumruk atan saldırgan tutuklandı.
Acil Servis Doktoru Baki Ünlü, çocuğunu tedavi için hastanenin acil servisine götüren Oğuz Metlek ile yakınlarına odanın kalabalık olmaması yönünde uyarıda bulundu.
İhtara sinirlenen Meltek, Dr. Baki Ünlü'yü yumrukladı. Ünlü, olayın ardından darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.
Doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırgan Oğuz Metlek, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Saldırgan tutuklu olarak yargılanacak.
Etiketler: Isparta Sağlık Çalışanları
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