Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 71 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 3 günde yurda yasa dışı yollardan giren 71 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 3 günde 71 Suriye ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Adıyaman'da vakalar arttı, 339 ev karantinada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz