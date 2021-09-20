Yurdun, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Yağışların, Karadeniz ile Doğu Akdeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Doğu'da kar bekleniyor

Perşembe akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların, bu sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerinin rakımı yüksek olan yerlerinde yapılan güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesi gerekiyor.