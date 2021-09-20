Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İl jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birlikleri operasyon düzenledi.
Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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